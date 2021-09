Juventus, Zamparini punge Allegri: “Dybala non deve fare il facchino” (Di sabato 25 settembre 2021) La posizione di Dybala e la critica ad Allegri Maurizio Zamparini è stato colui che ha portato Paulo Dybala in Italia, più precisamente a Palermo. Che l’ex presidente dei siciliani abbia parecchio a cuore il giocatore è sempre stato noto, ma ha voluto comunque parlare ancora una volta dell’argentino, durante un’intervista a Tuttosport. In particolare, Zamparini ha voluto lanciare una frecciatina ad Allegri riguardo a come fa scendere in campo il 10 bianconero: “Con Ronaldo ancora alla Juventus non ci avrei visto anche Paulo, ma, ora che Cristiano è tornato al Manchester United, Dybala farà certamente il salto di qualità e farà la differenza. Allegri, però, deve farlo correre meno e fargli sprecare meno energie. ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 25 settembre 2021) La posizione die la critica adMaurizioè stato colui che ha portato Pauloin Italia, più precisamente a Palermo. Che l’ex presidente dei siciliani abbia parecchio a cuore il giocatore è sempre stato noto, ma ha voluto comunque parlare ancora una volta dell’argentino, durante un’intervista a Tuttosport. In particolare,ha voluto lanciare una frecciatina adriguardo a come fa scendere in campo il 10 bianconero: “Con Ronaldo ancora allanon ci avrei visto anche Paulo, ma, ora che Cristiano è tornato al Manchester United,farà certamente il salto di qualità e farà la differenza., però,farlo correre meno e fargli sprecare meno energie. ...

Advertising

serieAnews_com : Zamparini loda Dybala e lancia un messaggio ad Allegri: 'Non deve fare il facchino' ?? - JuveLiveit : Juventus, senza Cristiano Ronaldo è un altro: “Salto di qualità” - MondoBN : ZAMPARINI: “Paulo Dybala è ge - Mediagol : Juventus, Zamparini: “Dybala un top come Messi, Allegri lo aiuti a dimostrarlo” - gilnar76 : Zamparini a sorpresa: «Dybala come Messi. Non deve fare il facchino alla Juve» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… -