Juventus-Chelsea | tegola in difesa per Tuchel!

(Di sabato 25 settembre 2021) Mercoledì 29 settembre andrà in scena l’attesissima sfida tra, nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League. I campioni d’Europa in carica arriveranno all’Allianz Stadium per quello che è il vero scontro diretto del gruppo H, soprattutto dopo l’esordio vincente sia deibianconeri che dei Blues. La Juve dovrà valutare alcuni giocatori dopo la partita contro la Sampdoria, in primis Federico Chiesa che non era al meglio della condizione ma sarà comunque a disposizione di Max Allegri. Anche Tuchel rischia di perdere qualche pezzo: in questi minuti ilsta giocando la supersfida col Manchester City a Stamford Bridge. Sul risultato di 0-0, i Blues hanno dovuto rinunciare a Reece James dopo appena 28 minuti. L’esterno ha preso una botta alla caviglia destra, lasciando il campo a ...

GennaroIanelli : Comunque la Juventus è avvisata: fare gol al Chelsea sarà quasi impossibile. #ChelseaManCity #ChampionsLeague #Juventus - JuveLiveit : Calciomercato Juventus, riapertura a sorpresa | Cambia il suo futuro - Mirko799 : RT @AzzoJacopo: 'Dopo il tentativo fallito per Koundé, da Stamford Bridge preparano l'assalto di Matthijs de Ligt. Tutti i riflettori del c… - Fprime86 : RT @tuttosport: #Mirror: 'Anche la #Juve su #Rudiger, in scadenza con il Chelsea' ?? - 1411nico : Quindi il Chelsea viene a pagare la clausola di #Deligt?... #Juventus -

...sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube! Vigilia di campionato per ladi ...continuità alla vittoria di La Spezia in vista del big match di Champions League contro il. ...Tegola importante in vista diin programma mercoledì sera all'Allianz StadiumMercoledì serasi affronteranno in una delle sfide più affascinanti della seconda giornata della fase a gironi di ...Dopo la prima vittoria in campionato contro lo Spezia, la Juventus torna in campo all’Allianz Stadium: di fronte c’è la Sampdoria. Così Massimiliano Allegri ha parlato oggi in conferenza stampa. TURNO ...Tegola importante in vista di Juventus-Chelsea in programma mercoledì sera all'Allianz Stadium: si è fatto male un titolare ...