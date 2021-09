Juventus, Allegri: «Domani diversi cambi. Preferisco essere criticato ma vincente» (Di sabato 25 settembre 2021) Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, parla alla vigilia della sfida contro la Sampdoria: le sue dichiarazioni In conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha presentato la gara di Domani tra Juventus e Sampdoria: PARTITA – «Dobbiamo giocare bene e vincere per fare un saltino in classifica, vincendo la prima in casa dopo quella in trasferta. Poi penseremo al Chelsea. Ci saranno dei cambiamenti per recuperare energie. Tanti giocatori hanno fatto 6/7 partite di seguito». RABIOT E DYBALA – «Rabiot non è neanche convocato, ha preso un colpo alla caviglia e non si è allenato. Dybala non lo so». CHIESA – «Sta bene, come tutti. Può giocare a destra o sinistra. Magari cambia a partita in corso» FAVORITE – «Sono stato sincero, potevano darci la mazzata ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 settembre 2021) Massimiliano, tecnico della, parla alla vigilia della sfida contro la Sampdoria: le sue dichiarazioni In conferenza stampa, Massimilianoha presentato la gara ditrae Sampdoria: PARTITA – «Dobbiamo giocare bene e vincere per fare un saltino in classifica, vincendo la prima in casa dopo quella in trasferta. Poi penseremo al Chelsea. Ci saranno deiamenti per recuperare energie. Tanti giocatori hanno fatto 6/7 partite di seguito». RABIOT E DYBALA – «Rabiot non è neanche convocato, ha preso un colpo alla caviglia e non si è allenato. Dybala non lo so». CHIESA – «Sta bene, come tutti. Può giocare a destra o sinistra. Magaria a partita in corso» FAVORITE – «Sono stato sincero, potevano darci la mazzata ...

Advertising

MarcelloChirico : #Allegri ha chiesto, per gennaio, 2 rinforzi a centrocampo. Per poterlo accontentare, la #Juventus vorrebbe cedere… - juventusfc : Inizia adesso la conferenza stampa di Mister Allegri! LIVE su @JuventusTV: - juventusfc : ? ????:???? ? Mister #Allegri presenta #JuveSamp ?? Conferenza LIVE su @JuventusTV ?? - gilnar76 : CONFERENZA STAMPA ALLEGRI pre #Juventus-Sampdoria|| ' Non Voglio essere compatito' ##Juventus #Finoallafine… - MasterblogBo : TORINO (ITALPRESS) – “Il Milan contro di noi aveva l’occasione per darci la mazzata finale, invece ci ha tenuto viv… -