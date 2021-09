Juve, Nedved: «Rinnovo Dybala? Ci siamo, manca ancora qualcosa» (Di sabato 25 settembre 2021) “Il Rinnovo di Dybala? siamo contenti di quello che sta facendo Paulo, sta facendo delle prestazioni da leader. Stiamo proseguendo con la trattativa, in questi giorni si sta giocando tanto, dobbiamo trovare il momento giusto per finire l’operazione. Sta proseguendo bene, ci manca qualcosina ma siamo molto fiduciosi”. Così Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus: “La preoccupazione è solo per i punti, che non sono tantissimi. Ma vedo positività nelle prestazioni, soprattutto l’ultima con il Milan. Non siamo riusciti a mantenerla per i 90?, c’è mancata concentrazione quando la palla era ferma, in questo dobbiamo migliorare”, ha spiegato ai microfoni di Dazn. “Se mi aspettavo qualcosa di più di Chiesa? Assolutamente ... Leggi su footdata (Di sabato 25 settembre 2021) “Ildicontenti di quello che sta facendo Paulo, sta facendo delle prestazioni da leader. Stiamo proseguendo con la trattativa, in questi giorni si sta giocando tanto, dobbiamo trovare il momento giusto per finire l’operazione. Sta proseguendo bene, ciqualcosina mamolto fiduciosi”. Così Pavel, vicepresidente dellantus: “La preoccupazione è solo per i punti, che non sono tantissimi. Ma vedo positività nelle prestazioni, soprattutto l’ultima con il Milan. Nonriusciti a mantenerla per i 90?, c’èta concentrazione quando la palla era ferma, in questo dobbiamo migliorare”, ha spiegato ai microfoni di Dazn. “Se mi aspettavodi più di Chiesa? Assolutamente ...

Advertising

CinqueNews : Juve, Nedved: «Rinnovo Dybala? Ci siamo, manca ancora qualcosa» - Killuazldc : RT @VivaIPidoni: @NATIxVINCEREooc #Juve #Juventus Come la gente Come Nati Per vede Nedved Vincere vede… - VivaIPidoni : @NATIxVINCEREooc #Juve #Juventus Come la gente Come Nati Per vede Nedved Vincere vede… - b1anconeri : Buffon Lichtsteiner - Ferrara - Chiellini - Thuram Davids - Zidane - Pirlo Del Piero - Nedved Ronaldo (R9)...Trezeg… - infoitsport : Juve, Nedved: 'Rinnovo Dybala? Fiduciosi, manca poco' -