Juve, già pronto il piano per rafforzare la difesa: c’è Gianluca Mancini (Di sabato 25 settembre 2021) La Juventus di Massimiliano Allegri non ha iniziato il campionato nel migliore dei modi, avendo collezionato solo una vittoria nelle cinque giornate di campionato che sono state disputate. Uno dei reparti che hanno più lasciato a desiderare, senza dubbio, è stato quello della difesa, che si è resa responsabile di numerosi del gol subiti dagli L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 25 settembre 2021) Lantus di Massimiliano Allegri non ha iniziato il campionato nel migliore dei modi, avendo collezionato solo una vittoria nelle cinque giornate di campionato che sono state disputate. Uno dei reparti che hanno più lasciato a desiderare, senza dubbio, è stato quello della, che si è resa responsabile di numerosi del gol subiti dagli L'articolo

Advertising

forumJuventus : CorSera: 'Donnarumma -Psg , matrimonio già incrinato. Poche presenze per il portiere e la Juve ragione per il futur… - ZZiliani : In attesa del #Napoli domani a #Udine (vincendo andrebbe in fuga), #Inter e #Milan dividono la vetta: più pesanti i… - BPistocchi : Il Milan eroico che vince a La Spezia mentre la Juve era solo La Spezia è già stato detto? #SpeziaMilan - VHolywat : @MarianoCasula ...il modo in cui avevano beccato il pari della juve mecoledì scrso, ci aveva già illuminato... #predestinati - Idkbho1 : @Flash_Denny7 @EdoardoMecca1 @girpell Eh già i giocatori vogliono fare gol solo contro la Juve, nelle altre partite… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve già Crespo: 'Cara Juve, con il Chelsea non è impossibile. E se Chiesa...' ...le pagelle di Gazzetta in esclusiva online interviste e approfondimenti speciali newsletter riservate agli abbonati le anticipazioni dal quotidiano ABBONATI ORA A G PRO Disdici quando vuoi Sei già ...

Calciomercato Juventus, a gennaio l'affare è possibile Anche se il calciomercato della Juventus in questa fase della stagione è chiuso, si guarda già con insistenza ai possibili rinforzi per il 2022. Tanti rumors che riguardano la formazione bianconera si rincorrono ormai da diverse settimane. Difficile immaginare che a gennaio la società ...

Moggi: "Svegliati Juve. I tifosi non facciano confusione in un ambiente già confuso di suo" TUTTO mercato WEB ...le pagelle di Gazzetta in esclusiva online interviste e approfondimenti speciali newsletter riservate agli abbonati le anticipazioni dal quotidiano ABBONATI ORA A G PRO Disdici quando vuoi Sei...Anche se il calciomercato della Juventus in questa fase della stagione è chiuso, si guardacon insistenza ai possibili rinforzi per il 2022. Tanti rumors che riguardano la formazione bianconera si rincorrono ormai da diverse settimane. Difficile immaginare che a gennaio la società ...