Jorginho | «Fui vicino al City Adesso al Chelsea sto bene | ho realizzato i sogni»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 25 settembre 2021), centrocampista italo-brasiliano del, ha parlato del sua passatp e ha svelato un retroscena di mercatoè stato intervistato da BTSport in vista della sfida che comincerà tra poco trae Manchester. Il centrocampista azzurro ha confermato di essere stato moltoalla squadra di Guardiola prima di firmare con i londinesi: «Eroma non è successo. Nel calcio a volte funziona così. Quello che conta è che sono molto, molto felice al. È un club grandissimo e c’è una grande atmosfera, siamo umili. Ecco perché tutto sta andando così. È surreale, è incredibile. Ho raggiunto tutti gli obiettivi, è qualcosa per cui abbiamo lavorato duramente, era un sogno e per arrivarci è stata una ...