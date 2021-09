Jorginho | “Al Chelsea sono molto felice | ho realizzato i miei sogni In passato sono stato vicino al Manchester City”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 25 settembre 2021)intervida BTSport in vista della sfida tra. Il centrocampista azzurro ha rivelato che inpoteva trasferirsi alla squadra di Guardiola: “Eroma non è successo. Nel calcio a volte funziona così. Quello che conta è cheal. È un club grandissimo e c’è una grande atmosfera, siamo umili. Ecco perché tutto sta andando così bene. È surreale, è incredibile. Ho raggiunto tutti gli obiettivi, è qualcosa per cui abbiamo lavorato duramente, era un sogno e per arrivarci è stata una strada lunga”.Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo ...