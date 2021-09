Jeep e non solo - Le straniere prodotte in Italia - FOTO (Di sabato 25 settembre 2021) Da qualche anno a questa parte, il marchio Jeep ha segnato il rilancio dello stabilimento di Melfi, dapprima con la sola Renegade, affiancata dalla cugina Fiat 500X, e quindi con il trasferimento della produzione della Compass europea, in precedenza costruita in Messico. Quelli delle due americane sono forse gli esempi più importanti di auto straniere realizzate oggi in Italia. Anche se il termine straniere, in questo caso, è relativo, perché sono comunque vetture che nascono all'interno di un gruppo italo-americano, com'era FCA prima della creazione di Stellantis. Altro caso è stato quello dell'Innocenti Mini che, seppur venduta con il marchio lombardo, rappresenta l'esempio di vettura dal doppio passaporto. E proprio a tali automobili dedichiamo la nostra nuova galleria d'immagini, dove troverete modelli di nicchia, ... Leggi su quattroruote (Di sabato 25 settembre 2021) Da qualche anno a questa parte, il marchioha segnato il rilancio dello stabilimento di Melfi, dapprima con la sola Renegade, affiancata dalla cugina Fiat 500X, e quindi con il trasferimento della produzione della Compass europea, in precedenza costruita in Messico. Quelli delle due americane sono forse gli esempi più importanti di autorealizzate oggi in. Anche se il termine, in questo caso, è relativo, perché sono comunque vetture che nascono all'interno di un gruppo italo-americano, com'era FCA prima della creazione di Stellantis. Altro caso è stato quello dell'Innocenti Mini che, seppur venduta con il marchio lombardo, rappresenta l'esempio di vettura dal doppio passaporto. E proprio a tali automobili dedichiamo la nostra nuova galleria d'immagini, dove troverete modelli di nicchia, ...

