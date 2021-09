Javier Milei: l'uomo che vuole liberare l'Argentina (Di sabato 25 settembre 2021) Dopo avere trionfato alle primarie dello scorso 12 settembre, è lui il volto nuovo nella politica del Paese sudamericano. Brusco e impulsivo, esperto di economia, con un linguaggio colorito che piace alla gente, punta a vincere le Presidenziali del 2023. La sua ricetta: meno Stato, meno tasse, meno burocrazia e più poteri individuali. Ma anche droga libera e sì ai matrimoni tra coppie omosessuali. «Non sono venuto per guidare pecore ma per risvegliare leoni». È questo lo slogan di Javier Milei, il volto nuovo della politica Argentina che, dopo avere stravinto le primarie del 12 settembre scorso nel Paese del tango, si è garantito (a meno di stravolgimenti il prossimo 14 novembre) un seggio alla Camera dei deputati con quasi il 14 per cento dei voti in quel di Buenos Aires. Un'enormità se si pensa che a inizio 2021 il suo partito la ... Leggi su panorama (Di sabato 25 settembre 2021) Dopo avere trionfato alle primarie dello scorso 12 settembre, è lui il volto nuovo nella politica del Paese sudamericano. Brusco e impulsivo, esperto di economia, con un linguaggio colorito che piace alla gente, punta a vincere le Presidenziali del 2023. La sua ricetta: meno Stato, meno tasse, meno burocrazia e più poteri individuali. Ma anche droga libera e sì ai matrimoni tra coppie omosessuali. «Non sono venuto per guidare pecore ma per risvegliare leoni». È questo lo slogan di, il volto nuovo della politicache, dopo avere stravinto le primarie del 12 settembre scorso nel Paese del tango, si è garantito (a meno di stravolgimenti il prossimo 14 novembre) un seggio alla Camera dei deputati con quasi il 14 per cento dei voti in quel di Buenos Aires. Un'enormità se si pensa che a inizio 2021 il suo partito la ...

