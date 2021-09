Italia Viva, Renzi “Saremo decisivi alle prossime elezioni” (Di sabato 25 settembre 2021) PALERMO (ITALPRESS) – “Tra due anni l’area politica contro gli estremismi avrà successo: lo spazio dell’area riformista è una prateria. Abbiamo la convinzione che come col 2 per cento abbiamo mandato via Conte così Saremo decisivi alle prossime elezioni”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, presentando il suo libro “Controcorrente” a Palermo.“Con Forza Italia abbiamo lavorato su posizioni opposte per tanti anni. Oggi però lo scenario è mutato e in questa novità, oggettivamente, con il mondo che fa riferimento a Forza Italia penso che si possa dialogare in questa area centrale riformista, a livello ministeriale con Carfagna e Gelmini, per esempio, dialoghiamo già molto bene”, ha sottolineato ... Leggi su ildenaro (Di sabato 25 settembre 2021) PALERMO (ITALPRESS) – “Tra due anni l’area politica contro gli estremismi avrà successo: lo spazio dell’area riformista è una prateria. Abbiamo la convinzione che come col 2 per cento abbiamo mandato via Conte così”. Lo ha detto il leader di, Matteo, presentando il suo libro “Controcorrente” a Palermo.“Con Forzaabbiamo lavorato su posizioni opposte per tanti anni. Oggi però lo scenario è mutato e in questa novità, oggettivamente, con il mondo che fa riferimento a Forzapenso che si possa dialogare in questa area centrale riformista, a livello ministeriale con Carfagna e Gelmini, per esempio, dialoghiamo già molto bene”, ha sottolineato ...

