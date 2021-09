Italia, tragico schianto coinvolge 7 auto: morti e feriti sull’asfalto (Di sabato 25 settembre 2021) Terribile la scena che si è presentata davanti ai primi soccorritori intervenuti sul posto. L’auto è andata completamente distrutta ed era irriconoscibile. Gravemente danneggiato anche il furgone e le altre auto coinvolte. L’incidente principale sarebbe proprio quello tra auto e camioncino che poi ha coinvolto gli altri mezzi. Nonostante i tempestivi soccorsi da parte dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118, non c’è stato niente da fare per il sessantanovenne. Soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale invece una ragazza che è rimasta ferita gravemente nell’impatto ed è arrivata in pronto soccorso in codice rosso. Una persona morta e un’altra ferita gravemente, è il bilancio di un drammatico incidente stradale che si è consumato oggi lungo la strada statale 75 Centrale Umbra, una strada a scorrimento veloce che ... Leggi su howtodofor (Di sabato 25 settembre 2021) Terribile la scena che si è presentata davanti ai primi soccorritori intervenuti sul posto. L’è andata completamente distrutta ed era irriconoscibile. Gravemente danneggiato anche il furgone e le altrecoinvolte. L’incidente principale sarebbe proprio quello trae camioncino che poi ha coinvolto gli altri mezzi. Nonostante i tempestivi soccorsi da parte dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118, non c’è stato niente da fare per il sessantanovenne. Soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale invece una ragazza che è rimasta ferita gravemente nell’impatto ed è arrivata in pronto soccorso in codice rosso. Una persona morta e un’altra ferita gravemente, è il bilancio di un drammatico incidente stradale che si è consumato oggi lungo la strada statale 75 Centrale Umbra, una strada a scorrimento veloce che ...

Advertising

garyermini : Mi faccio la stessa domanda da mesi...?????? Draghi rappresenta tutto quello che è successo di tragico in Italia ed in… - Fabietto1504 : @marcopav10 L italia è troppo indietro, sarebbe stato un bagno di sangue (grazie ma un pò ho viaggiato), poi il bil… - __beckaroo : che poi sarà tragico sapere che l'italia gioca a san siro e non ci andrò di sicuro, quando abito letteralmente a 15… - msn_italia : Tragico incidente, muore la moglie di Attilio Perotti - FilippoBerna : @Cataldi_Rettore Tragico vedere come voi non abbiate mai lavorato se non in Italia, tragico -