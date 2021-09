Italia-Spagna oggi rugby femminile: orario, tv, programma, streaming Qualificazioni World Cup 2021 (Di sabato 25 settembre 2021) A Parma, oggi si disputerà il terzo ed ultimo turno delle Qualificazioni Europee alla Coppa del Mondo 2022 di rugby femminile: il girone è diventato equilibratissimo, tutte le formazioni sono a quota 5, tutto si deciderà oggi. Il match Italia-Spagna si disputerà alle ore 15.00, Irlanda-Scozia prevista alle ore 18.00 Il match tra Italia e Spagna sarà trasmesso in diretta streaming su Rai Sport Web 2, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match dell’Italia. CALENDARIO 13 settembre 2021 15:00 – Scozia v Italia 13-38 18:00 – Spagna v Irlanda 8-7 19 settembre 2021 15:00 – Italia v Irlanda 7-15 18:00 – ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) A Parma,si disputerà il terzo ed ultimo turno delleEuropee alla Coppa del Mondo 2022 di: il girone è diventato equilibratissimo, tutte le formazioni sono a quota 5, tutto si deciderà. Il matchsi disputerà alle ore 15.00, Irlanda-Scozia prevista alle ore 18.00 Il match trasarà trasmesso in direttasu Rai Sport Web 2, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match dell’. CALENDARIO 13 settembre15:00 – Scozia v13-38 18:00 –v Irlanda 8-7 19 settembre15:00 –v Irlanda 7-15 18:00 – ...

