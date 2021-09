Italia Oggi: la Lega Serie A ha esaurito la pazienza verso Dazn, si pensa ad un piano B per i diritti tv (Di sabato 25 settembre 2021) Ieri Dazn ha promesso il risarcimento per i disservizi registrati ancora una volta nella visione delle partite di Serie A. E’ infatti accaduto di nuovo giovedì, con gli utenti imbufaliti, giustamente, perché non riuscivano a colLegarsi con l’emittente per vedere le due partite in programma nel pomeriggio, Samp-Napoli e Torino-Lazio, che hanno registrato un blackout di circa mezz’ora. Secondo quanto scrive Italia Oggi, però, (confermato dal Sole 24 Ore, che parla di una lettera dai torni durissimi inviata dalla Lega Serie A a Dazn), la Lega Serie A ha esaurito la pazienza. A Via Rossellini si starebbe pensando ad un piano B per l’assegnazione dei ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 25 settembre 2021) Ieriha promesso il risarcimento per i disservizi registrati ancora una volta nella visione delle partite diA. E’ infatti accaduto di nuovo giovedì, con gli utenti imbufaliti, giustamente, perché non riuscivano a colrsi con l’emittente per vedere le due partite in programma nel pomeriggio, Samp-Napoli e Torino-Lazio, che hanno registrato un blackout di circa mezz’ora. Secondo quanto scrive, però, (confermato dal Sole 24 Ore, che parla di una lettera dai torni durissimi inviata dallaA a), laA hala. A Via Rossellini si starebbendo ad unB per l’assegnazione dei ...

