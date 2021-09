Italia in ripresa | due motivi per essere pessimisti

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 25 settembre 2021) Strana situazione quella in cui ci troviamo. Il presidente del Consiglio si presenta in Confindustria, guidata da un imprenditore che praticamente non ha un’impresa, e riceve un’ovazione come non se ne vedeva da lustri. E non solo da parte dei manager delle partecipazioni statali, insomma quelli che devono molto alla politica, ma anche da parte di quella base di imprenditori privati che fa ricco questo Paese. La? Sì, ma… Sono gli stessi per cui la fiducia nel futuro è ai massimi, complice il pianeta politico e quello dei fondi pubblici europei che si sono magicamente allineati. D’altronde laè impetuosa e quest’anno potrebbe sfiorare il sei per cento. Per l’anno che viene si dovrebbe aggiungere un altro balzo del quattro per cento. Per una crescita cumulata in due anni del dieci per cento, che non si vedeva dai tempi del miracolo ...