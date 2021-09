iPhone 13 Pro a rate con WindTre (Di sabato 25 settembre 2021) è disponibile in tutte e quattro le versioni da 128 GB fino ad arrivare al modello da 1 TB introdotto quest’anno. Il modello base parte da un costo mensile di 29,99€ per il solo device a cui occorre aggiungere il costo mensile della tariffa scelta. Per tutta linea iPhone 13, i clienti possono aggiungere il servizio ‘Reload Plus’, che consente di proteggere il proprio iPhone e cambiarlo ogni anno con il nuovo modello. WindTre, dal 24 Settembre 2021, ha inserito nel proprio listino i nuovi iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro e 13 Pro Max in vendita a rate in abbinamento alle sue offerte o in unica soluzione e anche con finanziamento a tasso zero. iPhone 13 Mini a rate con WindTre Le quattro varianti da 128, 256 e 512 GB più quella da 1 TB di hanno un costo ... Leggi su pantareinews (Di sabato 25 settembre 2021) è disponibile in tutte e quattro le versioni da 128 GB fino ad arrivare al modello da 1 TB introdotto quest’anno. Il modello base parte da un costo mensile di 29,99€ per il solo device a cui occorre aggiungere il costo mensile della tariffa scelta. Per tutta linea13, i clienti possono aggiungere il servizio ‘Reload Plus’, che consente di proteggere il proprioe cambiarlo ogni anno con il nuovo modello., dal 24 Settembre 2021, ha inserito nel proprio listino i nuovi13, 13 Mini, 13 Pro e 13 Pro Max in vendita ain abbinamento alle sue offerte o in unica soluzione e anche con finanziamento a tasso zero.13 Mini aconLe quattro varianti da 128, 256 e 512 GB più quella da 1 TB di hanno un costo ...

Advertising

rsgnl : Here is a battery capacity comparison for @BenBajarin iPhone 13 mini: 2,406 mAh iPhone 13: 3,227 mAh iPhone 13 Pr… - infoitscienza : Apple, tutte le app possono supportare in pieno il ProMotion di iPhone 13 Pro - Jeftwong : iPhone 13 Pro Sierra Blue - thaaa_n : RT @iaumreview: iPhone 12 Pro Max vs. iPhone 13 Pro Max - myxnita_ : RT @iaumreview: iPhone 12 Pro Max vs. iPhone 13 Pro Max -