Inzaghi-Gasperini e Sarri-Mourinho: vecchie ruggini, nuovi crocevia (Di sabato 25 settembre 2021) Falli di mano mai chiariti, conferenze stampa infuocate, esultanze provocatorie e tanto altro. La Serie A 2021/2022 offre i primi snodi cruciali della stagione e con loro anche i primi incroci tra vecchie rivalità. Simone Inzaghi e Gian Piero Gasperini che non se le sono mai mandate a dire dopo quella finale di Coppa Italia segnata da un mani di Baston in area non fischiato e mai dimenticato dal tecnico bergamasco: “Era un muro a pallavolo“, disse Gasp, “Ne parlano sempre, sono stati segnati dalla Coppa Italia che è ben esposta a Formello in bacheca“, rispose il vice di Inzaghi, Farris. Ora un nuovo incrocio ma con il piacentino sulla panchina di una Inter chiamata alla prove del nove contro l’Atalanta vittoriosa sul Sassuolo. Tre punti separano le due squadre, l’Inter vuole allungare e soprattutto non perdere il ... Leggi su sportface (Di sabato 25 settembre 2021) Falli di mano mai chiariti, conferenze stampa infuocate, esultanze provocatorie e tanto altro. La Serie A 2021/2022 offre i primi snodi cruciali della stagione e con loro anche i primi incroci trarivalità. Simonee Gian Pieroche non se le sono mai mandate a dire dopo quella finale di Coppa Italia segnata da un mani di Baston in area non fischiato e mai dimenticato dal tecnico bergamasco: “Era un muro a pallavolo“, disse Gasp, “Ne parlano sempre, sono stati segnati dalla Coppa Italia che è ben esposta a Formello in bacheca“, rispose il vice di, Farris. Ora un nuovo incrocio ma con il piacentino sulla panchina di una Inter chiamata alla prove del nove contro l’Atalanta vittoriosa sul Sassuolo. Tre punti separano le due squadre, l’Inter vuole allungare e soprattutto non perdere il ...

Advertising

sportli26181512 : Inter-Atalanta, le probabili formazioni: A San Siro sfida di alta classifica tra i nerazzurri di Inzaghi e quelli d… - fcin1908it : Inter, Inzaghi ieri ha fatto la sua richiesta ufficiale alla squadra. E con Gasperini… - Boboj29 : SPEZIA-MILAN ,i ragazzi di Pioli faranno molta meno fatica di noi per vincere ,non credo che Motta faccia le barric… - infoitsport : Inter-Atalanta è Inzaghi contro Gasperini: il bilancio tra i due allenatori - FcInterNewsit : ??Le probabili scelte di #Inzaghi e #Gasperini per #InterAtalanta ?????????? -