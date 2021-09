Inter | Marotta | «Onana interessante | ma ci teniamo stretto Handanovic»

(Di sabato 25 settembre 2021) L’a.d. dell’Beppeha parlato prima del match contro l’Atalanta Le parole di Beppea Dazn nel pre partita diAtalanta. «Il mercato è chiuso, sappiamo che il ds Ausilio è attivo nel monitorare le possibilità, vengono seguiti più giocatori ma questo rientra nella routine.portiereessante ma ci. Si è parlato molto di Intrespac, a miu giudizio è positivo perchè mostra l’amore verso l’e la loro fede verso i colori, ma d’altro canto la società ha profuso tanti milioni di euro e la situazione attuale ha ridimensionato le spese, oggi siamo tranquilli anche se non possiamo fare investimenti pesanti, va trovato un nuovo modello sostenibile come per tutti i ...

...primi punti dell'in questo campionato e domani si troverà come avversario colui che, nei piani dello scorso inverno del club, poteva essere il suo rivale in casa, ovvero Juan Musso .e ......una proposta concreta agli attuali proprietari dell''. E qui viene il difficile: gli Zhang saranno disposti ad ascoltare ose ne fregheranno altamente? Per intenderci: i fenomenali, ...Le dichiarazioni di Beppe Marotta, Amministratore delegato dell'Inter, prima del match con l'Atalanta valevole per la sesta giornata di A ...“Onana? Mercato chiuso ma sappiamo che il direttore sportivo Ausilio è attivo per monitorare le possibilità. E’ evidente che vengono seguiti questo o quel giocatore, ma più di tanto non posso segnalar ...