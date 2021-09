Inter, l'allarme della Gazzetta: nuovi guai in Cina, Suning trema (Di sabato 25 settembre 2021) Stando ancora al quotidiano, 'i massicci investimenti tesi a diversificare le attività e ad espandere all'estero il gruppo di Nanchino hanno finito per rendere difficilissima, se non impossibile, la ... Leggi su interdipendenza (Di sabato 25 settembre 2021) Stando ancora al quotidiano, 'i massicci investimenti tesi a diversificare le attività e ad espandere all'estero il gruppo di Nanchino hanno finito per rendere difficilissima, se non impossibile, la ...

Advertising

vivoperlinter : ?? Le ultime novità sulla società. Nuovi 'guai' in Cina #inter - Ftbnews24 : ??? #Atalanta #SerieA #SalernitanaAtalanta ?? - SampNews24 : #Inter #Women, allarme Covid-19: tra due giornate la gara contro la Sampdoria - infoitsport : Calciomercato Inter, allarme centrocampo: in quattro via nel 2022 - GiorgioFreschi : ?????? | Rientrato quasi del tutto l’allarme in casa #Inter per le condizioni del Tucu #Correa: la botta al bacino ch… -