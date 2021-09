Inter-Juventus Primavera, il baby derby d’Italia va alla Vecchia Signora: 0-2 dei ragazzi di Bonatti (Di sabato 25 settembre 2021) Trionfo della Juventus Primavera in casa dell’Inter. I ragazzi di Bonatti sono riusciti ad aggiudicarsi il derby d’Italia con il risultato di 0-2. La partita è stata decisa nel primo tempo grazie alle reti di Turco e Turicchia. Il primo realizza la propria rete con un bel piazzato all’angolino al 25?, mentre il secondo raddoppia dopo una bella azione corale conclusasi con un bel cross dalla fascia per il centro dell’area di rigore. Nel secondo tempo i bianconeri hanno tenuto sotto controllo la partita e portato a casa meritatamente i 3 punti. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it. Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 25 settembre 2021) Trionfo dellain casa dell’. Idisono riusciti ad aggiudicarsi ilcon il risultato di 0-2. La partita è stata decisa nel primo tempo grazie alle reti di Turco e Turicchia. Il primo realizza la propria rete con un bel piazzato all’angolino al 25?, mentre il secondo raddoppia dopo una bella azione corale conclusasi con un bel cross dfascia per il centro dell’area di rigore. Nel secondo tempo i bianconeri hanno tenuto sotto controllo la partita e portato a casa meritatamente i 3 punti. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it.

