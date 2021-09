Inter, i tifosi rispondono ancora presenti: San Siro verso il sold out per l’Atalanta (Di sabato 25 settembre 2021) Inter-Atalanta con San Siro verso il sold out Mancano ormai solo poche ore alla sfida tra Inter e Atalanta in programma questo pomeriggio allo stadio San Siro di Milano. Il match avrà come cornice un pubblico dalle grandi occasione, come solo i tifosi Interisti sanno regalare: i biglietti per la sfida tutta nerazzurra sono ormai sold out, seppur con la limitazione del 50% della capienza. “Di sold out in sold out, come se il tempo non fosse mai passato da queste parti. Il pubblico Interista ha ripreso la vecchia abitudine di riempire in massa San Siro e così contro l’Atalanta, come già successo contro il Bologna in campionato e contro il Real ... Leggi su intermagazine (Di sabato 25 settembre 2021)-Atalanta con Sanilout Mancano ormai solo poche ore alla sfida trae Atalanta in programma questo pomeriggio allo stadio Sandi Milano. Il match avrà come cornice un pubblico dalle grandi occasione, come solo iisti sanno regalare: i biglietti per la sfida tutta nerazzurra sono ormaiout, seppur con la limitazione del 50% della capienza. “Diout inout, come se il tempo non fosse mai passato da queste parti. Il pubblicoista ha ripreso la vecchia abitudine di riempire in massa Sane così contro, come già successo contro il Bologna in campionato e contro il Real ...

