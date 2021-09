Inter-Atalanta, Marino: “Non siamo più una sorpresa, ma rimaniamo coi piedi per terra” (Di sabato 25 settembre 2021) Umberto Marino ha parlato ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter-Atalanta. Il direttore generale degli orobici si è un po’ “nascosto”, spiegando di puntare prima di tutto alla salvezza, nonostante quella della Dea si tratti di una realtà ormai consolidata ai livelli alti del calcio italiano. “Penso ai quaranta punti della salvezza, dovete essere voi a valutare questa squadra. Abbiamo fatto ottime stagioni, stiamo crescendo e cerchiamo di fare il meglio guardando gara dopo gara. Le altre ti affrontano in maniera diversa, non siamo più la sorpresa e quindi ti affrontano con un piglio differente. Continuiamo ad affrontare tutte le gare con l’orgoglio di essere una provinciale. rimaniamo con i piedi per terra perché ogni gara ha ... Leggi su sportface (Di sabato 25 settembre 2021) Umbertoha parlato ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d’inizio di. Il direttore generale degli orobici si è un po’ “nascosto”, spiegando di puntare prima di tutto alla salvezza, nonostante quella della Dea si tratti di una realtà ormai consolidata ai livelli alti del calcio italiano. “Penso ai quaranta punti della salvezza, dovete essere voi a valutare questa squadra. Abbiamo fatto ottime stagioni, stiamo crescendo e cerchiamo di fare il meglio guardando gara dopo gara. Le altre ti affrontano in maniera diversa, nonpiù lae quindi ti affrontano con un piglio differente. Continuiamo ad affrontare tutte le gare con l’orgoglio di essere una provinciale.con iperperché ogni gara ha ...

