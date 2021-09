Inter Atalanta LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di sabato 25 settembre 2021) Allo stadio San Siro, il match valido per la 6ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Inter e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “San Siro”, Inter e Atalanta si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Inter Atalanta 0-0 moviola Fischio d’inizio alle ore 18:00. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Inter Atalanta 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 settembre 2021) Allo stadio San Siro, ilvalido per la 6ª giornata di Serie A 2021/2022 tra, risultato,Allo stadio “San Siro”,si affrontano nelvalido per la 6ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio alle ore 18:00. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eIn attesa delle formazioni ufficiali. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ?? È online il magazine di #InterAtalanta: tanti contenuti esclusivi per arrivare pronti al… - Inter : ?? | MAGLIA La più preziosa l'ho scambiata a maggio 1998, Bari-Inter 2-1... ?? Qui tutta l'intervista ??… - Inter : ?? | GUESS WHO ??? 'Questi colori per me rappresentano tantissimo, sono quelli con cui sono cresciuto' ??? Una vita… - Jack_Pabl9 : Dobbiamo vincere troppo importante ???? sta sera una tra inter e atalanta perde punti dai dai ???? #SpeziaMilan - dybalaorchiesa : tra due ore c'è inter-atalanta -