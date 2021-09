Inter - Atalanta, le pagelle: Barella, trascinatore da 7,5. Malinovskyi irreale: 8 (Di sabato 25 settembre 2021) G+ 1,99 al mese G PRO 3,99 al mese Il sito e l'app senza pubblicità per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva le pagelle di Gazzetta in esclusiva online Interviste e ... Leggi su gazzetta (Di sabato 25 settembre 2021) G+ 1,99 al mese G PRO 3,99 al mese Il sito e l'app senza pubblicità per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva ledi Gazzetta in esclusiva onlineviste e ...

Advertising

Inter : ?? | FORMAZIONE Ecco gli 1??1?? nerazzurri che scenderanno in campo contro l’Atalanta Powered by @VolvoCarIT - Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ?? È online il magazine di #InterAtalanta: tanti contenuti esclusivi per arrivare pronti al… - Inter : ???| POST MATCH 'Mi dispiace per il rigore, i tifosi sono stati straordinari' Le parole di @FDimarco ?? - MILANO31736810 : @LouGuyGluhwain @filippo1176 @Piersandro71 @realvarriale @Inter @Atalanta_BC NOOOOOO. LA PALLA ERA FUORI. - Max_Alle : RT @Inter: ???| POST MATCH 'Mi dispiace per il rigore, i tifosi sono stati straordinari' Le parole di @FDimarco ?? -