Inter-Atalanta, le formazioni ufficiali

La gara più interessante del sabato è certamente quella tra Inter e Atalanta. La terza contro la quarta in classifica. Queste le formazioni ufficiali:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, Freuler, De Roon, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini

L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

