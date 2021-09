Inter-Atalanta: Gasperini punta su Pessina e Malinovskyi, ancora out Ilicic – Segui la diretta (Di sabato 25 settembre 2021) Per la sfida scudetto contro l’Inter Gasperini esclude ancora Ilicic scegliendo Pessina e Malinovskyi alle spalle di Zapata. Visto lo straordinario momento di forma trovano continuità Zappacosta e Gosens sulle fasce. Tornano titolari Freuler in mediana e Palomino nel terzetto difensivo. Inzaghi conferma in blocco la squadra che ha schiantato nel secondo tempo la Fiorentina di Italiano preferendo Darmian e Perisic a Dumfries e Dimarco. Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata. All. ... Leggi su bergamonews (Di sabato 25 settembre 2021) Per la sfida scudetto contro l’escludescegliendoalle spalle di Zapata. Visto lo straordinario momento di forma trovano continuità Zappacosta e Gosens sulle fasce. Tornano titolari Freuler in mediana e Palomino nel terzetto difensivo. Inzaghi conferma in blocco la squadra che ha schiantato nel secondo tempo la Fiorentina di Italiano preferendo Darmian e Perisic a Dumfries e Dimarco.(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi(3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Gosens;; Zapata. All. ...

