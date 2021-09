Inter-Atalanta finisce 2-2, Malinovsky e Toloi frenano la corsa dei nerazzurri ma Dzeko li salva (Di sabato 25 settembre 2021) In classifica la squadra di Inzaghi perde l’occasione di riagganciare il Milan in vetta alla classifica quella di Gasperini sale al quinto posto. Dimarco sbaglia un rigore all’86’ Leggi su corriere (Di sabato 25 settembre 2021) In classifica la squadra di Inzaghi perde l’occasione di riagganciare il Milan in vetta alla classifica quella di Gasperini sale al quinto posto. Dimarco sbaglia un rigore all’86’

