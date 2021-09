Inter-Atalanta, bolide di Malinovskyi e gol bellissimo, poi Toloi [VIDEO] (Di sabato 25 settembre 2021) Inizio di partita bellissimo tra Inter e Atalanta, si gioca la sesta giornata del campionato di Serie A, In campo due squadre che giocano un ottimo calcio, la compagine di Simone Inzaghi è una candidata per la vittoria dello scudetto, mentre quella di Gasperini dovrà inserirsi per i primi quattro posti. Avvio di gara pieno di emozioni, l’Inter passa subito in vantaggio con un gol di Lautaro Martinez, rete in acrobazia del Toro. La reazione dell’Atalanta è super, gol bellissimo di Malinovskyi con un tiro potentissimo. Ancora l’ucraino ci prova da lontano, Handanovic non è sicuro e Toloi non può sbagliare per l’1-2. Malinovsky ?? pic.twitter.com/l3bDnq7sda — Shomuroshow?? (@Savinooooooo) September 25, 2021 L'articolo ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 25 settembre 2021) Inizio di partitatra, si gioca la sesta giornata del campionato di Serie A, In campo due squadre che giocano un ottimo calcio, la compagine di Simone Inzaghi è una candidata per la vittoria dello scudetto, mentre quella di Gasperini dovrà inserirsi per i primi quattro posti. Avvio di gara pieno di emozioni, l’passa subito in vantaggio con un gol di Lautaro Martinez, rete in acrobazia del Toro. La reazione dell’è super, goldicon un tiro potentissimo. Ancora l’ucraino ci prova da lontano, Handanovic non è sicuro enon può sbagliare per l’1-2. Malinovsky ?? pic.twitter.com/l3bDnq7sda — Shomuroshow?? (@Savinooooooo) September 25, 2021 L'articolo ...

Advertising

Inter : ?? | FORMAZIONE Ecco gli 1??1?? nerazzurri che scenderanno in campo contro l’Atalanta Powered by @VolvoCarIT - Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ?? È online il magazine di #InterAtalanta: tanti contenuti esclusivi per arrivare pronti al… - Inter : ? | CONVOCATI Ecco la lista dei 23 nerazzurri a disposizione per #InterAtalanta ?? - GianfrancoRoto5 : Brutta #Inter dopo il gol preso. E' sembrata la sveglia per l'#Atalanta che ha iniziato a macinare gioco. Vantaggio… - Utd_Upa2 : RT @Atalanta_BC: #InterAtalanta | 1-2 | HALF-TIME ?? Una grande Atalanta dopo il gol iniziale dell'Inter! Chiudiamo il primo tempo in vant… -