Inter-Atalanta 2-2: l’Inter sbaglia un rigore, il Var annulla un gol all’Atalanta (Di sabato 25 settembre 2021) L’Inter pareggia a San Siro, contro l’Atalanta, per 2-2, fallendo il rigore che avrebbe potuto consegnarle la vittoria, guadagnato a circa sei minuti dalla fine del match. Gol annullato all’Atalanta negli ultimi minuti di gioco. Non si può dire sia stata una partita priva di emozioni e colpi di scena. A sbloccare il punteggio per primo è Lautaro, per i nerazzurri, a 5 minuti soltanto dal fischio di inizio. Gli risponde Malinovskyi con un gran gol dalla distanza al 30? e, sul finire del primo tempo, l’Atalanta raddoppia con Toloi (38?). L’Inter non si arrende e nella ripresa riesce a riacciuffare il pareggio con Dzeko al 71?. Da quel momento è un assalto all’arma bianca, con entrambe le squadre decise a non lasciare andare punti importanti sul campo. All’83’ Dzeko ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 25 settembre 2021) L’pareggia a San Siro, contro l’, per 2-2, fallendo ilche avrebbe potuto consegnarle la vittoria, guadagnato a circa sei minuti dalla fine del match. Golto all’negli ultimi minuti di gioco. Non si può dire sia stata una partita priva di emozioni e colpi di scena. A sbloccare il punteggio per primo è Lautaro, per i nerazzurri, a 5 minuti soltanto dal fischio di inizio. Gli risponde Malinovskyi con un gran gol dalla distanza al 30? e, sul finire del primo tempo, l’raddoppia con Toloi (38?). L’non si arrende e nella ripresa riesce a riacciuffare il pareggio con Dzeko al 71?. Da quel momento è un assalto all’arma bianca, con entrambe le squadre decise a non lasciare andare punti importanti sul campo. All’83’ Dzeko ...

Advertising

Inter : ?? | FORMAZIONE Ecco gli 1??1?? nerazzurri che scenderanno in campo contro l’Atalanta Powered by @VolvoCarIT - Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ?? È online il magazine di #InterAtalanta: tanti contenuti esclusivi per arrivare pronti al… - Inter : ? | CONVOCATI Ecco la lista dei 23 nerazzurri a disposizione per #InterAtalanta ?? - SurMarcador : ???? #Calcio #Temporada21_22 ?? #Jornada6 #InterMilán ?? #Atalanta ? FINAL :: Internazionale 2, Atalanta 2… - rafiogo : RT @mussssssssiano: Sto per guardare Inter-Atalanta Preparate i bestemmioni -