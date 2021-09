Inter Atalanta 1-1 LIVE: gran gol di Malinovskyi (Di sabato 25 settembre 2021) Allo stadio San Siro, il match valido per la 6ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Inter e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “San Siro”, Inter e Atalanta si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Inter Atalanta 1-1 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si parte! 2? Primo squillo dell’Inter – Darmian mette una palla in mezzo. La palla rimane la e Dzeko per poco non porto in vantaggio i nerazzurri. 3? Primo giallo della partita – Malinovskyi arriva in ritardo su Darmian. 5? GOL DELL’Inter – Barella mette una palla perfetta in area dove arriva in acrobazia Lautaro che mette la palla sotto la traversa. 10? Dzeko ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 settembre 2021) Allo stadio San Siro, il match valido per la 6ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “San Siro”,si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-1 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si parte! 2? Primo squillo dell’– Darmian mette una palla in mezzo. La palla rimane la e Dzeko per poco non porto in vantaggio i nerazzurri. 3? Primo giallo della partita –arriva in ritardo su Darmian. 5? GOL DELL’– Barella mette una palla perfetta in area dove arriva in acrobazia Lautaro che mette la palla sotto la traversa. 10? Dzeko ...

