Advertising

infoiteconomia : Intel, Pogliese: 'Pronti a garantire collaborazione per il nuovo sito a Catania' - ciccioetna : Intel, Pogliese: 'Pronti a garantire collaborazione per il nuovo sito a Catania' - 73Orlando73 : #Intel, Pogliese: 'Pronti a garantire collaborazione per il nuovo sito a Catania' - CataniaToday : Intel, Pogliese: 'Pronti a garantire collaborazione per il nuovo sito a Catania' - Lasiciliaweb : Intel, possibile investimento a Catania Pogliese: ”Pronti ad accogliere stabilimento del colosso californiano dei s… -

Ultime Notizie dalla rete : Intel Pogliese

CataniaToday

Lo ha detto il sindaco Salvoin merito alla possibilità che la multinazionale dei semiconduttoriscelga Catania per realizzare in Italia un grande stabilimento nel settore dei ...Lo ha detto il sindaco Salvoin merito alla possibilità che la multinazionale dei semiconduttoriscelga Catania per realizzare in Italia un grande stabilimento nel settore dei ...Lo ha detto il sindaco Salvo Pogliese in merito alla possibilità che la multinazionale dei semiconduttori Intel scelga Catania per realizzare in Italia un grande stabilimento nel settore dei semicondu ...Il sindaco Salvo Pogliese ha parlato della possibilità che la multinazionale dei semiconduttori Intel scelga Catania per realizzare in Italia un grande stabilimento The post Intel a Catania? Pogliese, ...