Installato l' Orologio climatico | ' Così si dà la sveglia alla città' E' il secondo in Italia e indica il countdown per salvare l' ambiente

Advertising

viverepesaro : Inaugurato l'Orologio Climatico, il primo in Italia installato in ambito urbano visibile ai cittadini… -

Ultime Notizie dalla rete : Installato Orologio

corriereadriatico.it

PESARO - L'unicoclimatico presente in Italia finora era quellosulla facciata del Ministero della Transizione Ecologica. Ma adesso ne è arrivato un altro, a Pesaro, il primo in ambito urbano. L'...Secondo in Italia dopo quellosulla facciata del Ministero della Transizione Ecologica e già presente nelle maggiori città del mondo, l'è allestito sulla facciata di palazzo Mosca,...PESARO - Pesaro ha inaugurato oggi l’Orologio Climatico che ci dice cosa fare ed entro quando, per salvare la Terra dall’emergenza climatica ormai ...NAPOLI – Torniamo finalmente a vivere la libertà di viaggiare, Praga è certamente una delle città più sicure sotto vari aspetti ed è la città più bella del mondo, classificatasi al primo posto secondo ...