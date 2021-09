Innovazione sostenibile, Ferrieri (ANGI): “Grande opportunità per lo sviluppo dei territori” (Di sabato 25 settembre 2021) ANGI tra i protagonisti della Remtech Expo “Come ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori siamo in prima linea per valorizzare l’impegno dei giovani e delle imprese innovative sul tema della transizione ecologica. Un percorso che, tramite una sinergia pubblico – privata, può portare alla valorizzazione non solo dei territori, ma anche ad un codice etico da parte degli stakeholder attivi per la salvaguardia dell’ambiente. L’Innovazione tecnologica digitale rappresenta un importante alleato per la transizione ecologica, ma anche per un processo che porti ad una rivoluzione energetica ed ambientale per il rilancio del Paese. Risorse importanti sono destinate a questi temi dal PNRR. Il nostro appello è rivolto ad un sempre maggiore coinvolgimento delle imprese e della società civile in questo processo fondamentale ... Leggi su romadailynews (Di sabato 25 settembre 2021)tra i protagonisti della Remtech Expo “Come– Associazione Nazionale Giovani Innovatori siamo in prima linea per valorizzare l’impegno dei giovani e delle imprese innovative sul tema della transizione ecologica. Un percorso che, tramite una sinergia pubblico – privata, può portare alla valorizzazione non solo dei, ma anche ad un codice etico da parte degli stakeholder attivi per la salvaguardia dell’ambiente. L’tecnologica digitale rappresenta un importante alleato per la transizione ecologica, ma anche per un processo che porti ad una rivoluzione energetica ed ambientale per il rilancio del Paese. Risorse importanti sono destinate a questi temi dal PNRR. Il nostro appello è rivolto ad un sempre maggiore coinvolgimento delle imprese e della società civile in questo processo fondamentale ...

