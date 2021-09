Infortunio Muriel, ecco i tempi di recupero dell’attaccante colombiano (Di sabato 25 settembre 2021) Situazione da monitorare quella di Luis Muriel. L’attaccante colombiano ha riscontrato un problema muscolare al quadricipite già dall’amichevole contro la Juventus, e dopo le prime due giornate di campionato tale difetto ha cominciato a diventare non indifferente sulle prestazioni del numero 9 nerazzurro. L’Atalanta si ritrova di fronte una patata bollente da gestire (considerando anche L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Muriel e Zapata terminano la Copa America al terzo posto: la gioia dei due giocatori dell’Atalanta (VIDEO) Il rigore di Luis Muriel visto dagli spalti dell’Allianz Stadium Gasperini e Gomez, lite e clima agitato nello spogliatoio L’Atalanta spinge sempre più per Tomiyasu: Bologna alle corde (la pazienza ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 25 settembre 2021) Situazione da monitorare quella di Luis. L’attaccanteha riscontrato un problema muscolare al quadricipite già dall’amichevole contro la Juventus, e dopo le prime due giornate di campionato tale difetto ha cominciato a diventare non indifferente sulle prestazioni del numero 9 nerazzurro. L’Atalanta si ritrova di fronte una patata bollente da gestire (considerando anche L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::e Zapata terminano la Copa America al terzo posto: la gioia dei due giocatori dell’Atalanta (VIDEO) Il rigore di Luisvisto dagli spalti dell’Allianz Stadium Gasperini e Gomez, lite e clima agitato nello spogliatoio L’Atalanta spinge sempre più per Tomiyasu: Bologna alle corde (la pazienza ...

