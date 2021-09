Infortunio Biraschi | le condizioni del difensore del Genoa

(Di sabato 25 settembre 2021): risentimento muscolare per ildel, uscito dal campo zoppicante contro il Verona Brutte notizie per Davide. Ildelha patito un risentimento muscolare ed è stato costretto a uscire dal campo durante il secondo tempo del match contro il Verona. Nelle prossime ore verranno effettuati accertamenti clinici per stabilire l’entità dell’. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Biraschi

FantaMaster

... azzerate tra il 53 e 63 , soprattutto quella diche un minuto dopo il subentro in campo ...giorno poiché l'esito degli esami strumentali farà definitiva chiarezza sull'entità dell'...Nella ripresa Italiano, costretto nel primo tempo a rinunciare a Castrovilli per, ... Sirigu; Vanheusden, Maksimovic, Criscito; Cambiaso (13' st), Melegoni (7' st Hernani), Badelj, ...Infortunio Biraschi – Piove sul bagnato per Ballrdini che nel corso della gara col Verona è costretto al cambio per infortunio, A lasciare il campo è stato Biraschi per un problema all’adduttore. Il ...Diretta Genoa-Verona ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni.Ballardini ospita Tudor nella sesta giornata di Serie A. Per il grifone sarà la prima partita sotto la nuova ges ...