Industriali e Caritas | la sfida | un lavoro per chi oggi è ai margini

(Di sabato 25 settembre 2021) Formazione, corsi d’italiano e di guida per rimuovere le cause alla ricerca di un’occupazione. Scaglia: modello utile a recuperare anche i giovani neet.

... direttore delladiocesana, e cioè " di come Confindustria lavori con la Chiesa ", a ... Il progetto #FOCUS: Formazione occupazione sviluppo, avviato daglicon l'associazione Diakonia,...... a causa delle ricettedisastrose dei governi dell'ultimo decennio, compreso il governo ... ISTAT,, Banca d'Italia, Svimez, Eurostat, solo per citarne alcune, hanno sottolineato l'...Le aziende cercano personale, eppure c’è chi non riesce a trovare lavoro. E non si tratta della difficoltà a far incontrare domanda e offerta, ma di fasce di popolazione messe ...Collaborazione fra Caritas e Confindustria Bergamo, con analisi dei curriculum e sostegno alle competenze di 428 persone ...