Incredibile pioggia di gol tra Genoa e Verona: pareggio in controrimonta (Di sabato 25 settembre 2021) Si riapre nel finale la sfida di campionato tra Genoa e Verona e termina per 3-3. Di seguito la sintesi del match di Serie A e la classifica temporanea. La prima volta per la dirigenza 777 Partners al comando del Genoa finisce in modo vivo e molto emozionante. Il Grifone pareggia in casa contro il Verona Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 25 settembre 2021) Si riapre nel finale la sfida di campionato trae termina per 3-3. Di seguito la sintesi del match di Serie A e la classifica temporanea. La prima volta per la dirigenza 777 Partners al comando delfinisce in modo vivo e molto emozionante. Il Grifone pareggia in casa contro ilQuesto articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

