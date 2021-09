Incidente in gara, muore a 15 anni Dean Berta Vinales (Di sabato 25 settembre 2021) Il pilota spagnolo Dean Berta Vinales, cugino di Maverick, è morto in un Incidente in gara. Classe 2006, è caduto nella curva 1 ed è stato investito dalle moto in corsa. Alle ore 14 era prevista la prima competizione delle tre sul circuito di Jerez, ma è stata annullata dagli organizzatori. Dean Berta Vinales, nato il 20 aprile 2006 a Palau-Saverdera, quest’anno aveva esordito nel mondiale SuperSport300 con il team di Angel Vinales, padre di Maverick. A Magny-Cours aveva ottenuto i suoi primi punti iridati con un quindicesimo posto in gara 1 e un’ottima quarta posizione in gara 2. La sua crescita era stata confermata da altri due buoni piazzamenti a Barcellona e anche a Jerez si stava giocando la ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 25 settembre 2021) Il pilota spagnolo, cugino di Maverick, è morto in unin. Classe 2006, è caduto nella curva 1 ed è stato investito dalle moto in corsa. Alle ore 14 era prevista la prima competizione delle tre sul circuito di Jerez, ma è stata annullata dagli organizzatori., nato il 20 aprile 2006 a Palau-Saverdera, quest’anno aveva esordito nel mondiale SuperSport300 con il team di Angel, padre di Maverick. A Magny-Cours aveva ottenuto i suoi primi punti iridati con un quindicesimo posto in1 e un’ottima quarta posizione in2. La sua crescita era stata confermata da altri due buoni piazzamenti a Barcellona e anche a Jerez si stava giocando la ...

