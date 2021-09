Incidente frontale sulla Tiburtina all’alba: due donne in codice rosso (Di sabato 25 settembre 2021) Un terribile Incidente è avvenuto nella mattina di oggi, sabato 25 settembre, alle 5:36, in via Tiburtina, a Guidonia Montecelio. Lo scontro è avvenuto all’altezza del chilometro 18,700 tra Albuccione e Setteville. Inizialmente la segnalazione era arrivata per un’auto in fiamme: infatti sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, ma una volta giunti sul posto ci si è resi conto che si trattata invece di un Incidente frontale tra una Mitsubishi diretta a Roma e un’Opel diretta a Tivoli, guidate da due donne straniere, una di origine albanese e una di origine romena. Entrambe le conducenti coinvolte nello scontro, violentissimo, sono state ferite in modo grave e trasportate al pronto soccorso dell’ospedale Pertini di Roma in codice rosso dinamico. Sul posto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 25 settembre 2021) Un terribileè avvenuto nella mattina di oggi, sabato 25 settembre, alle 5:36, in via, a Guidonia Montecelio. Lo scontro è avvenuto all’altezza del chilometro 18,700 tra Albuccione e Setteville. Inizialmente la segnalazione era arrivata per un’auto in fiamme: infatti sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, ma una volta giunti sul posto ci si è resi conto che si trattata invece di untra una Mitsubishi diretta a Roma e un’Opel diretta a Tivoli, guidate da duestraniere, una di origine albanese e una di origine romena. Entrambe le conducenti coinvolte nello scontro, violentissimo, sono state ferite in modo grave e trasportate al pronto soccorso dell’ospedale Pertini di Roma indinamico. Sul posto ...

