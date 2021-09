Incentivi per comprare auto usate: quanto e come ottenerli (Di sabato 25 settembre 2021) In arrivo i nuovi Incentivi per acquistare nuove automobili e in particolare quelle che sono usate. Si partirà dal prossimo martedì, infatti il ministero dello Sviluppo Economico ha diramato una nota nella quale ha voluto ricordare la procedura. Questo quanto comunicato: “A partire dalle ore 10 di martedì 28 settembre i concessionari potranno accedere sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it per inserire le prenotazioni degli Incentivi per l’acquisto di veicoli di categoria M1 usati a basse emissioni”. E poi: “Per il nuovo incentivo sono messi a disposizione 40 milioni di euro per l’acquisto di un veicolo usato di classe euro non inferiore a 6, con un prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato non superiore a 25.000 euro e con emissioni comprese tra 0-160 g/km CO2”. Soddisfazione da parte di ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 25 settembre 2021) In arrivo i nuoviper acquistare nuovemobili e in particolare quelle che sono. Si partirà dal prossimo martedì, infatti il ministero dello Sviluppo Economico ha diramato una nota nella quale ha voluto ricordare la procedura. Questocomunicato: “A partire dalle ore 10 di martedì 28 settembre i concessionari potranno accedere sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it per inserire le prenotazioni degliper l’acquisto di veicoli di categoria M1 usati a basse emissioni”. E poi: “Per il nuovo incentivo sono messi a disposizione 40 milioni di euro per l’acquisto di un veicolo usato di classe euro non inferiore a 6, con un prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato non superiore a 25.000 euro e con emissioni comprese tra 0-160 g/km CO2”. Soddisfazione da parte di ...

Advertising

salvatoreminald : RT @ultimenotizie: Arrivano gli incentivi #Ecobonus per l'acquisto di auto usate. A partire dalle 10 di martedì 28 settembre i concessionar… - fededelprete : Ancora incentivi per comprare #automobile (stavolta almeno è usata) e #cruisemissile per l'#Italia. L'immagine è qu… - DanieleBerghino : @BusaFabio @lucaberta @robyrenzi Ti capisco, purtroppo noi senza incentivi l’economia non ripartirebbe, al 31/08/21… - GDS_it : Eco-bonus per comprare l'auto usata - MediasetTgcom24 : Ecobonus, da martedì prenotazioni degli incentivi al via per l'acquisto dell'usato #ecobonus… -