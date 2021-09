Inaugurata la mostra permanente “Santa Marinella | un patrimonio da scoprire”

(Di sabato 25 settembre 2021)– E’ statapresso la nuova sede Comune dila: unda”, curata dal Polo Museale Civico, in collaborazione con il Gruppo Archeologico del Territorio Cerite e sponsorizzata dalla società multinazionale PQE Group. Presenti all’evento il sindaco Pietro Tidei, il direttore del Museo Civico Flavio Enei molti volontari del Gruppo Archeologico e la consigliera Paola Fratarcangeli che hanno lavorato alla realizzazione di una iniziativa che avrà una duplice finalità. L’esposizione, oltre ad abbellire con la presenza di riproduzioni di modelli cartacei di statue e di numerosi pannelli la sala consiliare e altri spazi della sede municipale, sarà ...

Advertising

lesterjobel : RT @channeldraw: Domani alle 11.00 verrà inaugurata la mostra 'La libertà legata a un filo' a Artevento Festival internazionale acquilone d… - channeldraw : Domani alle 11.00 verrà inaugurata la mostra 'La libertà legata a un filo' a Artevento Festival internazionale acqu… - Giorgio_RossiTs : RT @IrciIst: Scrive Ilaria Rocchi 'La mostra dedicata ad Attilio Micheluzzi, appena inaugurata alla presenza della vedova Giovanna e della… - 0766news_TripTv : ?? Santa Marinella, inaugurata la mostra permanente presso la casa comunale ???? Leggi l'articolo ??… - bobpelu : Sabato 25 settembre alle 10:30 verrà inaugurata online la nuova mostra dell’Istituto Buddista Italiano Soka… -

Ultime Notizie dalla rete : Inaugurata mostra

AgCult

La, che è stataieri nella Pinacoteca Civica 'Francesco Podesti' (ingresso in vicolo Foschi), nasce dalla stretta collaborazione tra le istituzioni culturali, con il desiderio di ...... la"Carrà 140. Opere della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e da collezioni private alessandrine " " quarantaquattro opere, tra oli, disegni e acqueforti"a maggio a ...L’artista Matteo Lucca condurrà una visita guidata alla mostra offrendo poi riproduzioni delle sue opere in pasta di pane ...In occasione delle Giornate Europee Del Patrimonio 2021, che si svolgeranno il 25 ed il 26 settembre, l’Antiquarium di Centuripe organizzerà diverse iniziative, volte a promuovere la mostra ed i beni ...