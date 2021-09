In ricordo di Carlo Mosca | prefetto con l’anima | al servizio del Paese

(Di sabato 25 settembre 2021) L’Anfaci, l’associazione nazionale funzionari dell’Amministrazione civile dell’Interno, alla presenza del ministro Luciana Lamorgese, il primo ottobre ricorderà il, prematuramente scomparso nel mese di marzo scorso, con la presentazione, presso la Sede didattico-residenziale del ministero dell’Interno, di un volume curato dai prefetti Ignazio Portelli e Laura Lega, rispettivamente presidente e segretario generale dell’Anfaci. “Indi” è una raccolta di testimonianze dello straordinario legame di appartenenti all’Amministrazione come di personalità di Stato, amici, parenti, collaboratori, con l’alto dirigente, giurista, docente, Maestro di intere generazioni di funzionari e dirigenti del ministero dell’Interno. Pubblichiamo l’estratto firmato da ...

Advertising

RobertoArduini1 : RT @LaAnto79: #ilunatici avete ricordato solletico ...io vi ricordo Big...con Carlo Conti! Oppure Doppio Slalom! - LaAnto79 : #ilunatici avete ricordato solletico ...io vi ricordo Big...con Carlo Conti! Oppure Doppio Slalom! - carlo_festa1 : RT @ManlioDS: Non commento la sentenza senza leggerne le motivazioni, ma a chi indegnamente incensa Marcello Dell'Utri, ricordo che ha una… - Carlo15154870 : Signor Magrini ,oggi ha raccontato dei mondiali 74 a Montreal ed hai accennato al CT Ricci Mario ,mio padre. Ricor… - adrianostress1 : @CarrettaNiccolo @CarloCalenda Bella la foto Carlo…mi ricordo quando hai scelto questa per la campagna;quando hai p… -

Ultime Notizie dalla rete : ricordo Carlo

Adnkronos

'Durante la registrazione del video di Policegun, l'artista Giuseppe Todde si cimentò in un murale di un volto i cui tratti sono una combinazione di quelli diGiuliani e Federico Aldrovandi - ......Spirei - sviluppata sul progetto tratteggiato con poche parole da Graham Vick (al cuiè ... Fabio Previati (Cristiano), Fabrizio Beggi (Ribbing),Cigni (Dehorn), Cristiano Olivieri (...L'attore e regista Carlo Verdone è stato ospite ieri pomeriggio del Museo regionale Mu.Me. di Messina, dove, insieme ad alcuni componenti del suo staff, ha visitato le sale del Museo. Ad accoglierlo l ...Nella seconda puntata di Tale e Quale show, commozione in diretta per Loretta Goggi dopo il ricordo di un cantante davvero unico.