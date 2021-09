In Friuli Venezia Giulia 69 nuovi casi di coronavirus | il bollettino

Advertising

matteosalvinimi : Qui in Friuli Venezia Giulia, a Pordenone con il candidato sindaco Alessandro Ciriani. #3e4ottobrevotoLega - Rivolto1967 : 67' ASD TEOR - ASD RIVOLTO 0-0: Grossutti (Rivolto) viene ammonito - Rivolto1967 : 48' ASD TEOR - ASD RIVOLTO 0-0: Chiarot (Rivolto) viene ammonito - SanremoAncheNoi : RT @renzomaggiore: Papa' Abele, gia' fa piccolo sulle vette delle montagne. Ci manchi. @ Múggia, Friuli-Venezia Giulia, Italy - Rivolto1967 : ASD TEOR - ASD RIVOLTO: Secondo tempo iniziato. -

Ultime Notizie dalla rete : Friuli Venezia

Il Piccolo

Il bollettino coronavirus in Fvg. Secondo il bollettino inGiulia oggi su 4.100 tamponi molecolari sono stati rilevati 64 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'1,56%. Sono inoltre 8.189 i test rapidi antigenici realizzati, dai ...... il prosecco famoso in tutto il mondo, che viene prodotto in Veneto ed in misura minore anche inGiulia. "Non hanno prove, e inventano" " Sappiamo per esperienza diretta, pur estranea ...Forte la presenza delle forze dell'ordine, che stanno seguendo la manifestazione. (Il Friuli) «Non passeranno, il green pass non passerà» ha urlato al megafono chi guidava il corteo con alcune dure ...Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi, sabato 25 settembre 2021. Tutti i dati: dai contagi ai morti Covid, passando per le terapie in ...