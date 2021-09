Impasto furbo | la pasta matta che sostituisce la sfoglia | pronta in un baleno!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 25 settembre 2021) Siete alla ricerca di un, velocissimo, senza lievitazione né tempi di posa, per realizzare crostate, strudel, pizzette o salatini? Allora eccovi servite con la! Si prepara in un lampo ed è versatilissima: può essere realizzata sia dolce sia salata. Insommalafrolla, così lunga e complessa da preparare. Qui non dovrete lavorare il composto per molto tempo o con tecniche elaborate. Non dovrete neppure lasciarla riposare in frigorifero per almeno mezz’ora. Una volta amalgamati a dovere i pochi ingredienti, saràper essere farcita e infornata… Avrà il sapore croccante del pane appena sfornato. Curiose? Iniziamo!: ingredienti e preparazione per la...