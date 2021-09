Il voto tedesco è cruciale per il futuro della politica fiscale europea (Di sabato 25 settembre 2021) Le elezioni tedesche sono sempre importanti per il nostro Paese, la nostra economia e la nostra finanza pubblica. La Germania è la prima economia del continente, il nostro primo partner commerciale, uno dei primi Paesi per investimenti diretti in Italia. La Germania è anche il perno attorno a cui si costruisce il futuro dell’Unione europea, in particolare in materia di unione economica e monetaria. Quest’anno le elezioni assumono una valenza ulteriore, non solo per l’ovvio cambio al vertice della Cancelleria a Berlino. La consultazione elettorale avviene infatti in un momento di profonda trasformazione dell’Unione europea. Questa trasformazione tuttavia non ha ancora preso una forma definitiva o una direzione univoca: molto dipenderà dalle scelte del governo tedesco. La pandemia ha indotto ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 25 settembre 2021) Le elezioni tedesche sono sempre importanti per il nostro Paese, la nostra economia e la nostra finanza pubblica. La Germania è la prima economia del continente, il nostro primo partner commerciale, uno dei primi Paesi per investimenti diretti in Italia. La Germania è anche il perno attorno a cui si costruisce ildell’Unione, in particolare in materia di unione economica e monetaria. Quest’anno le elezioni assumono una valenza ulteriore, non solo per l’ovvio cambio al verticeCancelleria a Berlino. La consultazione elettorale avviene infatti in un momento di profonda trasformazione dell’Unione. Questa trasformazione tuttavia non ha ancora preso una forma definitiva o una direzione univoca: molto dipenderà dalle scelte del governo. La pandemia ha indotto ...

