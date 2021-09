Il Sole 24 Ore | Lega Serie A furiosa con Dazn | inviata una lettera di protesta

Leggi su sportface

(Di sabato 25 settembre 2021) I disservizi occorsi nella giornata di giovedì 24 settembre, in occasione dei match Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio, sono stati la goccia che ha fatto traboccare il vaso. LaA è infatti stufa dei continui problemi died ha inviato unadi. A svelarlo è Il24 Ore, che sottolinea come i toni di questanon siano stati particolarmente morbidi. In particolare, è stato richiesto che il servizio offerto sia in linea con quanto prevede il contratto e che vengano ridotti al minimo, se non eliminati del tutto, interruzioni e blackout. Un richiamo con ogni probabilità anche in ottica futura, dato che la piattaforma streaming si è aggiudicata i diritti per il triennio 2021-2024. SportFace.