Il Real Madrid ha avuto la stessa idea della Juventus (Di sabato 25 settembre 2021) Rudiger non rinnoverà il contratto con il Chelsea: la Juventus è interessata ma sul tedesco ci sono pure Real Madrid e Bayern Monaco. Mezza Europa è sulle tracce di Antonio Rudiger. Il difensore, attraverso i suoi agenti, ha già fatto sapere al Chelsea di non avere alcuna intenzione di rinnovare il contratto in scadenza nel Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

