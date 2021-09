‘Il punto di vista di Follini’ domani su referendum: “Diventato primattore, va trovata giusta misura” (Di sabato 25 settembre 2021) Il referendum rischia “di essere il prossimo primattore sulla scena politica italiana” e “con l’escamotage della firma digitale, la raccolta delle adesioni dei cittadini sembra quasi diventata una passeggiata su di un letto di rose”. Una promessa e al contempo una minaccia, quella di una lunga e fitta stagione referendaria, da affrontare trovando “la misura giusta. Cosa che in politica è sempre tra le più difficili”. E’ l’analisi di Marco Follini contenuta ne “Il punto di vista di Follini”, che sarà pubblicato integralmente domani alle 10 dall’Adnkronos e sul sito dell’agenzia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 25 settembre 2021) Ilrischia “di essere il prossimosulla scena politica italiana” e “con l’escamotage della firma digitale, la raccolta delle adesioni dei cittadini sembra quasi diventata una passeggiata su di un letto di rose”. Una promessa e al contempo una minaccia, quella di una lunga e fitta stagione referendaria, da affrontare trovando “la. Cosa che in politica è sempre tra le più difficili”. E’ l’analisi di Marco Follini contenuta ne “Ildidi Follini”, che sarà pubblicato integralmentealle 10 dall’Adnkronos e sul sito dell’agenzia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

