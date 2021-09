Il predestinato Maldini e Brahim Diaz trascinano il Milan | beffato lo Spezia

(Di sabato 25 settembre 2021) Termina la sfida tracon il risultato di 1-2: i rossoneri non sprecano l’occasione e guadagnano tre punti importanti. Lodi Thiago Motta dimostra, ancora una volta, di avere voglia di fare bene e di far vedere che sta lavorando sodo. I padroni di casa mettono in difficoltà ilin Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Jurgen__K : E adesso giù con la retorica del predestinato. Che due coglioni #Maldini - tangorossonero : PREDESTINATO #Maldini -

Ultime Notizie dalla rete : predestinato Maldini

La Stampa

e Massara, però, hanno risposto con i fatti: investimento e fiducia. STIMA ? Il test con la ... In fondo ha 21 anni, la fame del giovane talento e la nomea di. Pende sulla testa da ...Mi son detto 'sarà destino, sarà un, ma lui è un supereroe?'. Gigio fece un esordio ... quella che, come accaduto per la dinastia, rifiutava le lusinghe dei club facoltosi. Colui ...Il primo regalo dopo l’esordio in A glielo ha fatto il procuratore Casciani: un paio di tappi per le orecchie per non ascoltare gli elogi ...