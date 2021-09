Il pilota 15enne Dean Berta Viñales è morto in seguito a un incidente in una gara di motociclismo della categoria SuperSport 300 (Di sabato 25 settembre 2021) Dean Berta Viñales, 15enne pilota spagnolo di motociclismo della categoria SuperSport 300, è morto oggi a Jerez, in Spagna, in seguito a un incidente avvenuto all’11° e terzultimo giro della gara a cui stava partecipando. Dean Berta Viñales (cugino del Leggi su ilpost (Di sabato 25 settembre 2021)spagnolo di300, èoggi a Jerez, in Spagna, ina unavvenuto all’11° e terzultimo giroa cui stava partecipando.(cugino del

Advertising

fattoquotidiano : Lutto nel mondo dei motori. Il 15enne Dean Berta Vinales, pilota della Supersport 300 e nipote del campione dell Mo… - gaiaitaliacom : Il dramma sul circuito di Jerez de la Frontera - ilpost : Il pilota 15enne Dean Berta Viñales è morto in seguito a un incidente in una gara di motociclismo della categoria S… - icegirl887 : Quando augurate ad un pilota di fare un incidente solo perchè vi sta sul cazzo, pensateci su non una, ma mille volt… - T7TorreSette : Lutto nel mondo dei motori: pilota 15enne della Superbike muore in pista -