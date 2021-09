Il nuovo corso nel nome di Merkel (Di sabato 25 settembre 2021) Alle ultime battute prima del voto la Germania non fa eccezione. Dichiarazioni, promesse, spauracchi si riducono ai livelli minimi di intelligenza del reale e alla più sfacciata superficialità. Con notevoli sforzi i media cercano di appassionare il pubblico a una campagna elettorale tutt’altro che eccitante buttandola sulla suspense. Cdu-Csu e Spd sono testa a testa. Ma i sondaggi sono tutt’altro che infallibili. Non si sa come andrà a finire e un gran numero di coalizioni di governo appaiono, almeno numericamente, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 25 settembre 2021) Alle ultime battute prima del voto la Germania non fa eccezione. Dichiarazioni, promesse, spauracchi si riducono ai livelli minimi di intelligenza del reale e alla più sfacciata superficialità. Con notevoli sforzi i media cercano di appassionare il pubblico a una campagna elettorale tutt’altro che eccitante buttandola sulla suspense. Cdu-Csu e Spd sono testa a testa. Ma i sondaggi sono tutt’altro che infallibili. Non si sa come andrà a finire e un gran numero di coalizioni di governo appaiono, almeno numericamente, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Mov5Stelle : Contribuisci anche tu al nuovo corso del Movimento, diventa parte attiva di questa grande comunità che vuole cambia… - Corriere : Gigio al Psg è scontento, la Juve riflette: in estate possibile un nuovo assalto - F_DUva : Riaprono le iscrizioni al @Mov5Stelle, guidato da @GiuseppeConteIT. Diamo vita a un nuovo corso condiviso e parteci… - dangiuntolee : Mazzarri è arrivato da poco al Cagliari e come sempre le squadre quando hanno un allenatore nuovo in corso è come s… - RFanciola : @NinaLedibi50 @FrancSottobosco Tristezza. Più che nuovo corso, lo chiameremo nuovo decorso. -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo corso No vax, tafferugli a Milano nel decimo sabato di protesta ...strattoni a un giovane Pro Vax in via Case rotte sono i momenti di maggior tensione prima di nuovo ... Solo sotto la Torre Velasca, dopo aver percorso la cerchia dei Bastoni e corso di Porta Romana, il ...

No green pass, manifestazioni protesta a Roma e Milano I manifestanti hanno poi cercato di accedere a piazza Duomo, dove era in corso un comizio della ... nuova colata nella notte: distrutte centinaia di case 25 Settembre 2021 < div> La lava del nuovo ...

?Formazione Groupauto: il nuovo corso MasterPRO per l'officina notiziario motoristico Marigliano, il nuovo brano di Lucya Allocca MARIGLIANO - Mariglianese doc, nata il 20 marzo del 1985, anche se adesso vive a Roma da qualche anno. All'anagrafe Lucia Allocca, in arte Lucya. Cantautrice, ama il canto da quando aveva solo 4 anni ...

Milano paralizzata dai no-vax: dopo tre ore corteo ancora in corso Milano, 25 set. (askanews) - E' l'ennesimo pomeriggio di passione quello che sta vivendo Milano, dove per il decimo sabato consecutivo un corteo non autorizzato della variegata galassia no vax-no e gr ...

...strattoni a un giovane Pro Vax in via Case rotte sono i momenti di maggior tensione prima di... Solo sotto la Torre Velasca, dopo aver percorso la cerchia dei Bastoni edi Porta Romana, il ...I manifestanti hanno poi cercato di accedere a piazza Duomo, dove era inun comizio della ... nuova colata nella notte: distrutte centinaia di case 25 Settembre 2021 < div> La lava del...MARIGLIANO - Mariglianese doc, nata il 20 marzo del 1985, anche se adesso vive a Roma da qualche anno. All'anagrafe Lucia Allocca, in arte Lucya. Cantautrice, ama il canto da quando aveva solo 4 anni ...Milano, 25 set. (askanews) - E' l'ennesimo pomeriggio di passione quello che sta vivendo Milano, dove per il decimo sabato consecutivo un corteo non autorizzato della variegata galassia no vax-no e gr ...